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Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

Namık Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Türkiye Cumhuriyeti Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konvoyuna eşlik eden polis memuru Namık Özkan trafik kazası geçirdi.

Alkollü sürücü feci şekilde kaza yaptı

Alkollü sürücü feci şekilde kaza yaptı

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