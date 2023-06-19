Türkiye Cumhuriyeti Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konvoyuna eşlik eden polis memuru Namık Özkan trafik kazası geçirdi.
Namık Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.