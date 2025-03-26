Ülkemizde yaşayan Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına katkıda bulunmak adına, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü’nde, görevli personel ile okulda temel eğitim gören polis adaylarının katılımı ile bugün kan bağışı düzenlendi.

Kan verme etkinliği öncesinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlusu Funda ELAGÖZ tarafından öğrencilere, kan vermenin önemi ile bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri adına kan verme konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Thalassemia Derneği Başkanı Çiğdem BEŞEVLERLİ de Polis Teşkilatının her zaman olduğu gibi özellikle Ramazan ayında artan kan ihtiyacına duyarlılık gösterip kan bağışında bulundukları için teşekkür edip, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE'ye Dernek plaketini takdim etti. Gerçekleştirilen sunumun ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.

“Kan ver, Hayat ver” sloganı ile insan hayatının korunması ve devamı için gerekli olan kanın teminine katkı koyan polis mensupları, asli görevlerinin yanı sıra kan bağışı yaparak sosyal sorumluklarını yerine getirdiler.