Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ü.Ö.’nün, işlem yapılmadan kendilerini bırakması yönünde görevli polise 100 ABD doları nakit para teklif ederek rüşvet vermeye çalıştığı belirtildi.

İskele’de Long Beach Çemberi’nde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ü.Ö. (45), alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen arkadaşına polis tarafından işlem yapılmamasını sağlamak amacıyla görevli polise telkinde bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.