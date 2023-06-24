Polis bültenine göre, olay dün meydana geldi.

M.G.’nin (E-48), ikametgahında ateşli silah ile ateş açtığı yönünde alınan şikayet üzerine olay mahalline giden polis ekibi, ikametgahında tespit ettiği M.G.'den izahat istedi. M.G. polis mensubuna tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı tabancayı doğrultup şiddet tehdidinde bulunması üzerine polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek suçüstü hali gereğince tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahısın huzurunda ikametgahında yapılan aramada, bir tabanca, 21 canlı mermi, 10 boş kovan, 5 deforme olmuş mermi çekirdeği, yaklaşık 5,5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve saksılar içerisinde ekili toplam 10 kök Hint keneviri türü olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alındı.

“Kanunsuz tabanca tasarrufu, taşıma, kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu, ziraatı, şiddet tehdidi, meskun mahalde ateşli silah ile ateş etme” suçlamalarından tutuklanan söz konusu şahısla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.