Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda trafik kontrolü yapan polis memurunu darp ettikten sonra kaçan ancak kısa süre sonra Lefkoşa’da yakalanan C.R. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda, Mevlevi Çemberi’nde trafik kontrolü için durdurulan zanlının şüpheli davranışta bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının arama için araca girmeye çalışan polis memurunu darp ettiğini açıkladı. Soruşturma memuru, darp edilen polisin araçtan düşüp başından yaralandığını, ayrıca cep telefonunun da yere düşerek hasara uğradığını belirtti. Polis, zanlının olay yerinden aracıyla kaçtığını ancak kısa sürede Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulunduğunu belirtti.

Zanlı hakkında “Polisi darp, görevinden men, uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Öte yandan geçmişte uyuşturucu suçundan tutuklanan ve sabıkası bulunan zanlı ayrıca trafikte ölümlü kazaya da neden olmuştu. Zanlı, 2015 yılında ölümle sonuçlanan kazaya neden olduğu için yargılanarak, 18 ay hapse mahkum edilmişti.