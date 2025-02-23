Polisin açıklaması şöyle:

23.02.2025 tarihinde, saat 02.20 sıralarında, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri esnasında, kontrol maksatlı durdurulmak istenen bir araç sürücüsü, polisin dur emrine uymayıp olay yerinden ayrılıp yoluna devam etmesi sonucunda konu araç Boğazköy’de Fındıkzade Sokak üzerinde tespit edilmiştir. Yapılan kontrolde konu araç sürücüsünün E.S.(E-22) olduğu tespit edilmiş ve konu şahsın şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet bıçak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.