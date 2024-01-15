Polisin açıklaması şöyle:

"15.01.2024 tarihinde, Gazimağusa’da Cürümleri Önleme Şube(CÖŞ) ekipleri tarafından, ülkede ikamet izinsiz kalmakta olan şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller esnasında, polis kontrolünü fark eden ikamet izinsiz olan yabancı uyruklu bir şahıs, kalmakta olduğu dairenin üçüncü katından aşağıya atlamıştır. Söz konusu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Gazimağusa'da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi (yüksekten atlayan şahıs dahil) aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir."