Bugün Geçitköy-Kayalar Yolu üzerinde deniz kenarında uçuruma düşen araçta Emrah Yılmaz (38) ve Kübra Aydın (37) ölü olarak bulunmuştu.

Polis Basın Subaylığı'ndan olaya ilişkin detaylı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, dün 22.21-23.00 saatleri arasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Emrah Yılmaz, Haspolat'ta Kübra Aydın'ın kirasında bulunan ikametgah içerisinde, Aydın'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kullanımında bulunan araca koyup aracı ile Geçitköy-Kayalar Yolu üzerinde bulunan Seyir Tepe mevkiine giderek aracını uçuruma doğru sürüp yaklaşık 60 metre aşağıya düşerek intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı bildirildi.

Her iki şahsın cansız bedenleri konu araç içerinde bulunduğu anımsatıldı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.