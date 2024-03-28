Girne’de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan T.E.N. (E-24) ve K.T.’nin (E-25) tasarrufunda toplam 1503 ABD doları para tespit edildi. Önce sahte 250 ABD doları parayı tedavüle süren; üzerlerinde yapılan aramada ise bin 253 ABD doları bulunan şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, söz konusu şahısların “MB24413884C, MB24415475C, MB24413940C, MB24413758C ve MB24415475C” seri numaralı 5 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 250 ABD Doları parayı tedavüle sürdükleri tespit edilerek emare olarak alındı.

Akabinde bahse konu şahısların üzerinde yapılan aramada ise, sahte olduğuna inanılan, F52006978E, F73935718G ve E10180107C seri numaralı 3 adet 1’lik banknot, MG64182617A, MB08398936D ve MB28846763D seri numaralı 3 adet 50’lik banknot, PB03747138G , LL 5631167D, LK30568132C, LF74370993B, LB96391173E, LJ 04122878B, MF 35948102E, MB 81409849G, PF 94999410A, PH 95152083B ve LL 03722830A seri numaralı, 11 adet 100’lük banknot olmak üzere toplam 1253 ABD dolarını da kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Polis ayrıca, sahte paralarla ilgili şu uyarıda bulundu:

"Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 1’lik, 50’lik ve 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."