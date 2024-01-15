Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediyor.

Üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler Mert Zeydanlı, Nuray Şengüler ve Nurettin Gözaçan ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ifadeler başlamadan önce söz alan Seçil Erzan, "GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı bu da bir gerçek. Ben parayı aldığımda, bagajın kapağı açılınca kapışılıyordu. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Sebebi benim çok özür dilerim ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu olsaydım, korumalarım olsaydı böyle olmazdı. Korkuyordum. Yardım edilmesini istiyorum, bunu devlet bulabilir." dedi.



"ÇARIKLI MİLYONER OLDUK"



Daha sonra konuşan müşteki Nuray Şengüler Erzan ifadesinde, Seçil Erzan'ı 15 yıldır tanıdığını, eşinin hastane masrafları için sürekli para çektiği dönemde kendisine fon teklifinde bulunduğunu söyledi. Şengüler, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirterek "Bu paradan 312 bin lira verdi. Ama sonradan geri aldı. Çok mağdur oldum. İnsanlara yardıma etmeyi seven birisiyim yardım ederken yardım alacak duruma düştüm. Eşimi dokuz aydır hastaneye götüremiyorum. Çarıklı milyoner olduk. Kağıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok. Şikayetçiyim." dedi.

SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ



Şengüler'in ifadesinin ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

Eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak verdiği ifadesinde, 2011 yılında Galatasaray'da oynamaya başladıktan sonra bankanın Florya şubesinde hesabının açıldığını söyleyerek "Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında özel bankacılıkta bulunan 300 bin dolarımı bu fona yatırdım." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bana Denizbank amblemi bulunan belge verdi. Ben de kendisine bu parayı teslim ettim. Sonrasında yeniden para yatırmamı söyledi. Mayıs ayında kur korumalı mevduat hesabımı 60 gün kala bozdum. Ben de mevduatımı bozup 1.2 milyon euro parayı, Florya Metin Oktay Tesislerinde Seçil Erzan ve Ali Yörük'e teslim ettim. Belgesini de aldım, hepsi elimde mevcuttur"

Seçil Erzan'ın daha sonra bankanın Levent Büyükdere Şubesine tayin edildiğini söylediğini belirten Kaya, "Bana bankada yükseleceğini, genel müdür olacağını söyledi. Bana fırsat fonu açıldığını söyledi. O dönem Çek Cumhuriyetinde forma giyiyordum. Yurt dışında hesabımdan parça parça 2.2 milyon gibi bir rakamı transfer ettim" diye konuştu.

Mahkeme Başkanının, "Aldığın para olmadı mı?" sorusuna Kaya, "Teslim aldığım paralar da oldu. Alıp hesabıma yatırıyordum. 3.5 milyona yakın para aldım. Yatırdığımda Seçil Erzan da yanımdaydı" dedi. Bodrum'daki ev almasına ilişkin sorular üzerine Kaya, tüm ödemelerinin belgeli yapıldığını belirterek Erzan'ın ödeme yaptığı iddialarını reddetti.

GPS'Lİ ÇANTAYI ANLATTI



İçerisinde GPS cihazı bulunan çanta sorulunca Semih Kaya, "Kendi hesabıma para yatırmıştım. Kalan boş çantayı Seçil bana 'Al sen de kalsın' dedi. Ben de arabamın bagajına koydum. Daha sonra çantanın öttüğünü duydum. Doğal olarak ürktüm. Seçil'i aradım. Durumdan bahsettim. Çantanın Atilla Baltaş'a ait olduğunu öğrendim. Ondan önce Atilla'yı hiç tanımıyordum. Beni arayınca çantayı sorup 'Şikayetçi olacağım' dedim. Atilla, Seçil ve ben bir görüşme yaptık. Atilla daha önce arabasından çantasının çalındığını, bu yüzden GPS taktırdığını söyledi. Bana şikayetçi olduğu belgeyi görünce ben de üzerinde durmadım" dedi.



Mahkeme Başkanının "Hiç şüphelenmediniz mi birinizin parası diğerinde çıkıyor, paranın kaynağı konusunda?" sorusuna Semih Kaya, "Hayır, şüphelenmedim" diye cevap verdi.



"İMZALI, KAŞELİ, QR KODLU BELGELER VAR"



"Size hiç Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu fonu dedi mi?" sorusuna ise Kaya, "Hayır. Bu fonu tamamen Semih Kaya adına açıldı ve saklamalı fon diye söyledi" şeklinde cevapladı. "Elinizdeki belgeler bankanın mıydı?" sorusuna da Kaya, "Seçil Erzan imzalı Denizbank kaşeli belgeler var. Hatta bankanın QR kodlu belgeleri vardı" dedi. Semih Kaya, basında Selçuk İnan'ı fona kendisinin soktuğu yönünde iddialar çıkmasına da değinerek cep telefonundan mesajlaşmalarını okuyup bunun doğru olmadığını ifade etti. Avukat Rezan Epözdemir'in "Banka içi yazışmalar var mıydı elinizde?" sorusuna Kaya, "Seçil bana, icra komitesi üyesi Mehmet Aydoğdu ile aralarındaki açık uçlu döviz fonundan 10 milyon dolarlık peyder pey çıkışıyla ilgili maili göndermişti" diyerek o e-maili okudu.



Seçil Erzan'ın evine bir kez gittiğini söyleyen Kaya, "Mart ayında ödeme alamadığımız bir dönemdi. Ödeme çıktığını söyleyerek beni evine çağırdı. O dönem kamptaydım. Çıkamayacağımı düşünüp beni çağırdığını düşünüyorum. Çıktım gittim. 15 dakika kadar evinin önünde konuştuk. Her şeyin düzeleceğini söyleyip beni ikna etmeye çalıştı" dedi. Semih Kaya toplamda 4.1 milyon doları Seçil Erzan'a verdiğini söyledi. Mahkeme başkanının, "Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor" sorusuna Semih Kaya, "Seçil Erzan'ın herhalde matematiğinde bir problem var çünkü kesinlikle fazla almadım. Kendisi tarafından sürekli bir kurgu planlanılıyor, cezaevindeyken benim taksitlerimi mi ödedi?" dedi.

"SEÇİL'E BASKI YAPMADIM"



Seçil Erzan'ın avukatı tarafından, "Paranızı almak için mi baskı yaptınız?" sorusu üzerine Semih Kaya, “Baskı yapmadım" dedi. Avukatın ısrarlı soruları sonrası Semih Kaya, “İlk duruşmada benim Seçil Erzan'ı tehdit ettiğim, şiddet uyguladığım söylendi. Avukat hanım televizyonda da bunları söyledi. Ancak Cuma günü yapılan duruşmada Seçil Erzan bunları yapmadığımı söyledi" dedi.



"SEÇİL KİM Kİ BANA EV ALACAK"



Söz alan Seçil Erzan, "20 milyon euro alması gerektiği için bana, 'Bu para bana gelmek zorunda' dedi mi demedi mi" şeklindeki sorusuna da Kaya, "Söylemedim. Ben Türkiye'de ve Çek Cumhuriyeti'nde, en büyük kulüplerde futbol oynadım. Benim zaten böyle bir şeye ihtiyacım yok. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak benim de ona ihtiyacım olacak. Ben zaten o güce sahibim" dedi.

Play Video

ESKİ SEVGİLİSİ AVUKAT CANDAŞ GÜROL DA DİNLENDİ



Semih Kaya'nın ardından Seçil Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol da tanık olarak ifade verdi. 2022 yılı Temmuz ayında Seçil Erzan ile tanıştığını söyleyen Gürol, "Benim tanıdığım dönemde bankanın Levent şubesine yeni atanmıştı. Teyzesi ve eniştesiyle de tanışmıştım. O dönem illegal bir işini görmedim. Banka tarafından sevilen ve iyi bir müdür olarak kabul edilen biriydi. Ağustos'tan Kasım ayına kadar her şey normaldi, mutluyduk. Arkadaşlarımızla buluşuyorduk, yürüyüşe gidiyorduk. Ofisine gidiyordum 2013 yılı Ocak ayında Seçil, 180 derece değişti. Konuşmamaya başladı, çözemediğim durumlar oldu. Gizli telefonlar başladı. Görüşemez olmuştuk. Aldatıldığımı düşünüyordum. Her şey çok iyiyken bir anda değişmesi beni çok etkiledi. Ayrılma gündeme geldi" dedi.



"ÇAĞLAR BENİM ÜZERİNDEN YATIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, KIRAMADIM"



Müşteki İsmail İbrahim Çağlar'ın hem müvekkili, hem de eski dostu olduğunu söyleyen Candaş Gürol, "Seçil'den ayrıldığım dönemde beni aradı. Seçil'in kendisine yatırım fonundan bahsettiğini ve para yatırmayı düşündüğünü söyledi. Ben de 'sen bilirsin' dedim. Seçil'le ayrıldığımı söyledim. Bankacılık işlerinden anlamam dedim. Yurtdışındaki parasını benim üzerimden yatırmak istediğini söyledi. Ben de kıramadım. Bu paranın vergisi nasıl olacak korkusu vardı. İbrahim Çağlar'ın resmi belge aldığını söylemesi nedeniyle rahattım. Seçil'i arayıp sordum" şeklinde konuştu.



FATİH TERİM SORUSUNA: "DUYGUSAL İFADE VERMİŞİM" DEDİ



Mahkeme başkanının soru üzerine Fatih Terim ile ilişkisini anlatan Candaş Gürol, "Seçil'i tanımadan bir sene önce Fatih Terim ve ailesinin avukatıydım" dedi. Mahkeme başkanı Candaş Gürol'un savcılığa verdiği ifadeyi okuyarak, "Fatih Terim'e kırgınım" kısmını sorunca Gürol, "Biraz duygusal ifade vermişim. Sonrasında Fatih hocayla konuştum. Denizbank'a para yatırdığını, o dönem kendisinin de hasar tespiti yaptığını söyledi. Ancak özel bir fondan bahsetmedi. Ben hocaya kırgın olsam ne olur olmasam ne olur. Sonrasında konuşup helalleşip ayrıldık" dedi. Seçil Erzan ile ikisini Fatih Terim'in tanıştırmadığını söyleyen Candaş Gürol, “Vesile oldu diyelim. Sadece şöyle iyi bir kızımız var dediö dedi.



Seçil Erzan'ın fondan bahsedip bahsetmediğini sorulması üzerine Gürol, "Ben Seçil'e parasal ilişkilerini sormazdım. Zaman zaman görüşmelerinde fon dediğini duydum, yüksek kredili müşterilere fon adı altında yatırım aracı olduğunu söylemişti. Banka yöneticilerinin ismini zaman zaman duyuyordum" dedi.



"SEÇİL'İN BÖYLE BİR İŞİN İÇİNDE OLMASI HAYAL GÜCÜMÜN ÜSTÜNDE"



Avukatların dosyaya giren mesajlar üzerinden sorular sorduğu Candaş Gürol, "Seçil'in böyle bir şeyin içinde olması benim hayal gücümün bile üstünde illegal bir şey yapacağını düşünemedim. Ben usulsüz kredilerle ilgili banka içinde bir sorun olduğunu düşündüm, benim hayal gücüm bu kadardı" dedi.18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21’e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.

SEÇİL ERZAN VE ALİ YÖRÜK'ÜN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI



Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karara bağladı. Duruşma, 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.