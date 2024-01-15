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Sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğine devam etti ve seriyi 27 maça çıkardı. Galatasaray, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

29 puanı bulununan Kayseri ekibi ise 8. sırada bulunuyor.

Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, 2. sıradaki yerini korudu.

Gaziantep FK’nın tek golünü ise 57. dakikada Aylton kaydetti.

Galatasaray’ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Mertens kaydetti.

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