RAMS Park'ta hakem Atilla Karaoğlan’ın yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray’ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Mertens kaydetti.
Gaziantep FK’nın tek golünü ise 57. dakikada Aylton kaydetti.
İlk yarının sonlarında penaltı kazanan Kayserispor’a tecrübeli kaleci Muslera, gol şansı tanımadı.
Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Galatasaray, 2. sıradaki yerini korudu.
29 puanı bulununan Kayseri ekibi ise 8. sırada bulunuyor.
Galatasaray evindeki yenilmezliğini 27 maça çıkardı
Sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğine devam etti ve seriyi 27 maça çıkardı. Galatasaray, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.