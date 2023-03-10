KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği arasında deprem bölgelerindeki çocuklara kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ile Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Umure Örs imza koydu. Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs'ta derin yaralar açtığını kaydetti.

Yusuf Örs, felakette binlerce insan, binlerce fidan, binlerce can kaybı yaşandığını, bu zor günlerde kardeşinin yaralarını sarmanın, kederde, tasada, neşede ve yasta bir olmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, bu anlamlı kampanya fikrini ortaya koyan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği başkanı Umure Örs'e teşekkür etti.

Protokol için yapılan görüşmede Umure Örs, Kütüpaneciler Derneği olarak "Biz ne yapabiliriz" diye yola çıktıklarını ve depremzede çocuklarına kitap ve kırtasiye malzemesi toplamaya karar verdiklerini söyledi.

Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Umure Örs'e bir adet pul kataloğunu armağan etti.

Protokol, depremzedeler için kurulan çadır yerleşim yerlerindeki çadır kütüphanelerine Kütüphaneciler Derneği tarafından gönderilecek kitap ve kırtasiye malzemelerinin gönderiminin ücretsiz şekilde gerçekleştirilmesini kapsıyor.

Satın alma veya bağış yolu ile sağlanacak kitap ve kırtasiye malzemelerinin Atatürk Öğretmen Akademisi kütüphanesinde toplanması, kitap ve malzemelerin 20 Mart’ta Posta Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edilmesi öngörülüyor.