Survivor Poyraz resmen Survivor tarihine geçti. Dominikli ailenin evine gizlice girerek elindeki çuvala ne bulduysa dolduran Poyraz 10 ödül ceza aldı.

EVRİM KEKLİK'TEN BOMBA ÖNERİ

Şoke eden olayı Acun Ilıcalı açıkladı ve görülmemiş olay sosyal medyayı da salladı.

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik Poyraz'ın yaptığını duyunca kendini tutamadı. Evrim Keklik, sözlerine "Bu çalmanın çırpmanın artık suyu çıktı, kimsenin korkusu da kalmadı. Yeriz cezamızı otururuz aşağıya diyorlar" diyerek başladı.

Evrim Keklik yarışmacıların kazançlarına da gönderme yaparak Poyraz'ın cezasını az bulduğunu belirtti.

Bir dönem yarışmada çok konuşulan Evrim şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz ki bizler, anamızın babamızın hayrına gitmiyoruz özellikle All Star senelerinde para kazanılıyor ve biz para kazanıyoruz. Bedavadan kimse bize para vermiyor, oradaki o zor şartlar sayesinde.

Herkesin ne kadar aldığı da Instagram'da çarşaf çarşaf yazdı biliyorsunuz... Böyle ödül cezaları verileceğine 'senin bir haftalığını kesiyorum' dese Acun bey, bakın bakalım çalmalar çırpmalar bu denli oluşabiliyor mu?"

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ila 100 bin TL arasında para kazanıyor.