Güven Arıklı, Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk dünyasının haklarını savunan ve Türklük bilincine her zaman vurgu yapan bir lider olduğunu belirtti. Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme ve egemenlik haklarını savunmak için verdiği mücadelenin, bugün de devam ettiğini ifade eden Arıklı, “Rauf Denktaş, Türklüğün ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır” dedi.

Denktaş’ın hayatı boyunca Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve onurunu korumak için mücadele ettiğini hatırlatan Arıklı, mesajında Denktaş’ın şu sözlerini de hatırlattı:

“Kıbrıs davası, yalnızca Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin değil, tüm Türk milletinin ortak davasıdır. Türk milleti özgürdür ve hür yaşar. Hiçbir millet, Türk milletini esir edemez.”

Arıklı, Denktaş’ın mücadelesinin Kıbrıs Türk halkına dünya sahnesinde bir kimlik kazandırdığını belirterek, onun diplomasi zekası ve kararlılığı sayesinde halkının özgür ve bağımsız bir devlet kurduğunu söyledi.

Güven Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rauf Raif Denktaş, yalnızca bir devlet adamı değil, halkının haklarını her platformda savunan, adalet ve egemenlik davasını hayatının merkezine koyan bir liderdi. Onun mirası, bugün hâlâ bizlere yol göstermekte ve mücadelesi Türk dünyası için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.”

Denktaş’ın liderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesine değinen Arıklı, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının en büyük teminatının Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu vurguladı.

Güven Arıklı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Rauf Denktaş’ın bizlere bıraktığı miras, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin asla vazgeçilmez olduğudur. Onun çizdiği yolda ilerlemek ve bu mirasa sahip çıkmak, her Kıbrıslı Türk’ün ve Türk dünyasının ortak sorumluluğudur. Denktaş’ın mücadelesi, Kıbrıs Türk halkının ve Türklüğün varlık mücadelesinin simgesidir. Bugün, onun çizdiği yolda ilerlemeye ve bu davayı gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız.”

Prof. Dr. Güven Arıklı, Denktaş’ın halkının kalbinde sonsuza dek yaşayacağını belirterek, “Minnet ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı