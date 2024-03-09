6 Şubat deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'nin gündeminde deprem var. Özellikle uzun süredir uyarıların yapıldığı beklenen olası İstanbul ve Marmara depremiyle ilgili açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son dönemde Marmara'da deprem hareketliliği yaşanırken Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi. Görür, İstanbul için beklenen depremin büyüklüğünü açıklarken deprem beklemediği yeri de anlattı.

NACİ GÖRÜR, DEPREM BEKLEDİĞİ VE BEKLEMEDİĞİ YERLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Naci Görür'ün katıldığı TELE1 canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Tekirdağ'a kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Burada önemli miktarda enerji birikiminin olduğunu düşünüyoruz.

Ve bu enerji birikimi ister istemez bütün bölgeyi kimi zamanlarda enerjiden dolayı haber ediyor. Bir anlamda bölgede bir enerji yüklenmesinin belirtileri olarak ufak depremler de görülebiliyor.

Marmara Denizi'nin güney kısmında kuzey anadolu fayının güney kolu var, bu kol kuzeydeki deprem beklediğimiz kol kadar enerji biriktirmiyor, uzun zamanda bu kol büyük deprem üretiyor.

"YAKINDA MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ AMA KUZEY KOLDA BEKLEDİĞİMİZ DEPREMİN MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİNİ DE ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Dolayısıyla yakında biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir.

İstanbul’da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı’nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz.

"SİLİVRİ AÇIKLARIYLA TEKİRDAĞ AÇIKLARI ARASINDAKİ KESİMDE BİR DEPREMİN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Tekirdağ Fayı’nın ise daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasındaki kesimde bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu kesimde en son deprem 1912 yılında Şarköy depremi oldu ve bu kol enerjisini yitirdi.