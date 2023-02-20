Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu.

NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Hatay'da meydana gelen depremlerin artçı depremler olmadığını söyledi.

Tüysüz, "Bu tetiklenen bir deprem artçı bir deprem değil. Kahramanmaraş Türkoğlu'ndan başlayan fay Antakya'nın içerisine kadar kırılmıştı. Şimdi Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir deprem beklentisi var. Özellikle bölgedeki hasar görmüş yapılar hasar görme ihtimali yüksek" dedi.