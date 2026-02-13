Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “toplumlar arası görüşmeler bitti; Cumhurbaşkanı artık müzakereci değil” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Toros, söz konusu değerlendirmelerin hem siyasi gerçeklikle hem de uluslararası hukuk zeminindeki statüyle bağdaşmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesiyle seçildiğini vurgulayan Toros, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde yürütülen müzakere sürecinde Kıbrıs Türk Toplumu’nun lideri olarak Rum tarafıyla eşit statüde masada yer aldığını ifade etti. Bu statünün uluslararası zeminde tanımlanmış ve kabul edilmiş bir siyasal gerçeklik olduğunu kaydeden Toros, iç siyasi açıklamalarla ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

“Müzakere yetkisi şahsi değil, kurumsaldır” diyen Toros, mevcut siyasi koşullarda bu yetkinin doğrudan halktan alınan demokratik meşruiyete dayandığını belirtti. Cumhurbaşkanı’nın müzakereci olmadığını ileri sürmenin, yalnızca makamı değil, Kıbrıs Türk halkının çözüm sürecinde siyasi eşit özne olma iradesini de tartışmaya açmak anlamına geldiğini savundu.

Toros, BM parametreleri çerçevesinde sürdürülen toplumlar arası müzakerelerin iki toplumun siyasi eşitliği temelinde yürütüldüğünü hatırlatarak, bu eşitliğin müzakere yetkisini de içerdiğini dile getirdi. Uluslararası toplum nezdinde Kıbrıs Türk Toplumu’nun ayrı ve siyasi eşit bir taraf olarak kabul edilmesinin, bu statünün korunması sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk Toplumu lideri olarak müzakere masasında yegâne yetkili kişi olduğunu vurgulayan Toros, “Bu gerçek söylemlerle değiştirilemez. Değiştirilmeye çalışılması ise en hafif ifadeyle siyasi sorumsuzluktur” dedi.