Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan iki eczacı yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
Polisin geçtiğimiz ay başlattığı sahte reçete soruşturmasında birçok tutuklama oldu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan iki eczacı yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
Polisin geçtiğimiz ay başlattığı sahte reçete soruşturmasında birçok tutuklama oldu.
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