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Polisin geçtiğimiz ay başlattığı sahte reçete soruşturmasında birçok tutuklama oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan iki eczacı yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Dışişleri’nden İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru

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