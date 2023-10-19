Dışişleri’nden İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru Dışişleri’nden İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan iki eczacı yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Polisin geçtiğimiz ay başlattığı sahte reçete soruşturmasında birçok tutuklama oldu.