Reçete vurgunu skandalıyla ilgili 2 eczacı ve 2 de doktor tutuklandı. Polisin özel bir ekip kurup takip ettiği soruşturmayla ilgili hâlâ aranan doktor ve eczacılar da var.

Tutuklanan eczacı ve doktorların bugün saat 11.00’e Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi. Bu arada bu yolsuzluk operasyonunun başlamasını sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, dün gece sabaha kadar devam eden süreci bürokratlarıyla birlikte bakanlık binasında mesai yaparak takip etti.

Polis ile sürekli istişare içerisinde olan Gardinoğlu ve ekibi, süreci an be an takip etti.

Bakan Gardiyanoğlu, gece yarısı kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta müsteşarı, özel kalem müdürü, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü ile “Mesaiye devam” dedi.