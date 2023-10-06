Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında polis tarafından dün tutuklanan Dr. Ö.B ve Eczacı M.F, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Mannaş, mahkemede olguları aktardı. Boğazköy’de faaliyet gösteren eczanede 358 atel reçete incelendiğini, bu reçetelerden 8’inin sahtelendiğini aktaran polis Mannaş, Ocak-Ağustos ayı süresi boyunca 3 bin 180 reçete yazıldığını kaydetti. Polis, 8 adet kupürü kesik ilaç bulunduğunu da aktardı.

Zanlı M.F'nin hastaların reçetelerle geldiğini söylediğini ifade eden polis, buna rağmen ifade veren reçete sahiplerinin, ilaçları hiç almadığı ya da kısmen aldığını söylediğini belirtti. Polis, Ö.B'nin Ağustos ayında 72 reçeteyi M.F'nin eczanesine yazdığını dile getirdi.

Polis, Ö.B'nin 3 adet reçete sahtelediğini, yapılan araştırmada bir kişinin Ö.B'yi hiç tanımadığını, diğerinin ise tanıdığını fakat muayene olmadığını belirtti.

Zanlılar gönüllü ifade vermediğini, sözlü teminat verdiğini aktaran polis, Konuyla ilgili toplam 22 ifade verildiğini belirtti.

Olguların dinlenilmesinin ardından zanlılar hakkında soruşturma kapsamında 3’er gün tutukluluk emri verildi.