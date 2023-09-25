Ülkede büyük yankı uyandıran ve tarihin en büyük yolsuzluk olaylarından biri olarak nitelendirilen sahte reçete soruşturmasında süreç titizlikle yürütülüyor...

Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis çavuşu Mehmet Mannaş tahkikatın devam ettiğini, elektronik eşyaların incelendiğini belirtti.

Mannaş, Lefke bölgesinde 26 çöp torbası küpürü kesik ilaç bulunduğunu ifade ederken, 160 bin reçetenin daha incelendiğini aktardı.

Mannaş, soruşturma kapsamıda alınan 50 ifadenin 45’inin suçla bağlantılı olduğu da tespit edildiğini söyledi.

Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları tutukluluk sürecine itiraz ederek teminata bağlanmalarını talep ettiler.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 4 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.