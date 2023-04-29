Narenciyede Valencia ürün hasadı hızla devam ediyor. Üreticilerin ihracata uygun ürünleri paketleme tesislerinde değerlendirilirken, ihracata uygun olmayan ürünleri ise Cypfruvex konsantre tesisinde ekonomiye kazandırılıyor.

Cypfruvex konsantre tesisi, üreticilerin ürünlerinin dalında kalmamasının da garantisi olarak değerlendiriliyor. Hasadın yoğun olduğu bugünlerde tam kapasite çalışan tesiste, günde 350-400 ton civarı meyve işleniyor.

Cypfruvex Konsantre Tesisi'yle ilgili olarak BRT’ye bilgi veren Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, üreticilerin, standart dışı, paketleme kalitesine uygun olmayan ürünlerinin hasadına başlandığını ve bu ürünlerin konsantre tesisinde değerlendirildiğini vurguladı.

Cypfruvex olarak üç vardiya olarak tam kapasite çalıştırdıkları tesiste yapılan çalışma sistemi hakkında bilgi veren Redif, hasat edilen ürünlerin kamyonlarla tesise taşındığını, çeşitli işlemlerden geçirilen ürünlerin suyunun ve kabuk yağının alındığını anlattı.

Redif, sıkılan ürünlerin gerekli laboratuvar işlemlerinden geçirildikten sonra soğuk hava deposuna alındığını kaydederek, tesisteki üretimin Akdeniz havzasında bu imalatı yapan tesislerde yüzde yüz doğal, hiçbir katkı kullanılmadan imal edilmiş tek konsantre olduğunun altını çizdi.

Konsantre ürününün kalitesinin çok güzel olduğunu belirten Redif, üretimin dönem dönem arttığını ve dönem dönem azaldığını anlattı.

Redif, sıkma tesisinin narenciyenin emniyet supabı olduğuna vurgu yaparak, ihracat kalitesine uygun olmayan ürünlerin burada değerlendirilmesinin üretici için bir avantaj olduğunu ifade etti. Redif, hasadı Haziran ayının ilk haftası tamamlamayı hedeflediklerine de işaret etti.

Kaynak: BRT