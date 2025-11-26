Lefkoşa Ali Şube’de görevli polis memuru E. Yekli ve Gönyeli Karakolu’ndan E. Han, zanlılarla ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Polis, 22 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da yapılan Asayiş ve Trafik Denetimi sırasında, H.K.’nın 906 gündür, N.G.B.’nin 724 gündür, A.B.’nin 489 gündür ve R.E.’nin 358 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Aynı gün saat 16.30 sularında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yapılan kontrolde, İ.K.’nın 2015 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Polis, saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda, M.A.M.U.’nun 178 gündür, M.A.’nın 454 gündür ve A.’nın 264 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Ayrıca, 23.00 sularında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde yapılan muhaceret kontrolünde, M.P.U.’nun 808 gündür ve M.A.H.’in 354 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.