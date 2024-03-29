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• Cumhuriyet altını 15 bin 979 lira

• Yarım altın 7 bin 917 lira

• Çeyrek altın 3 bin 995 lira

• Gram altın 2 bin 324 lira

Saat 9.15 itibarıyla serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini bekliyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 2 bin 233 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuruna paralel değer kazancını sürdüren altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gramı 2 bin 449 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

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