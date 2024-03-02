Son haftalarda sürekli olarak Türk dizi sektörünün 2023 yılında ne kadar geniş bir alana eriştiği konuşuluyor. Öyle ki özellikle bazı Türk dizileri o kadar tuttu ki, yabancı ülkelerde en çok izlenen dizi haline geldi. Özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da Türk dizileri rekorlar kırdı, verilere göre Türk dizilerine talep yüzde 184 arttı. Peki en popüler diziler hangileri oldu?

Muhteşem Yüzyıl

Yayınlandığı dönemde hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada inanılmaz etki yaratan Muhteşem Yılyüz, yapıldığı dönemin en iyi dizilerinden biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı dizide Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür yer alıyor. 70'den fazla gösterildiği belirten dizi, aradan birçok yılın geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği biliniyor.

Dizinin hayranları arasında rapçi Cardi B dahi bulunuyor.

Kara Para Aşk

Görece eski bir dizi olan Kara Para Aşk dizisi, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da meşhur olan filmin fanları arasında ünlü futbolcu Lionel Messi dahi bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul

Osmanlı'nın kuruluşunu ele alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde Diriliş Ertuğrul dizisi, savaş ve aksiyon sahneleri ile büyük bir yapım olmasının yanında Türkiye ve dünyada popüler olmuş önde gelen tarih dizilerinden biri oldu. Dizi IMDb'de 40 bin kişi tarafından oylanıp 7.9 puan aldı, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Ortadoğu gibi ülkelerde dizi o kadar meşhur oldu ki birden fazla dile çevrilen dizinin YouTube'da Urduca dilindeki dublajı 153 milyon görüntülenme aldı.

Gaddar

Daha çok yeni olmasına karşın başrolünü Çağatay Ulusoy'un aldığı Gaddar dizisi, şimdiden en popüler Türk dizilerinden biri oldu. Tema olarak aksiyonseverlere hitap eden dizi birçok platformda kendinden bahsetti. Dizinin yakın zamanda daha da büyük izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Bunlar dışında da efsaneleşmiş ve çok izlenmiş Türk dizileri listelerde şöyle yer aldı: