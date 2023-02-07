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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), yaşanan deprem felaketi nedeniyle AFAD’a 50,000 TL bağış aktardığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Şimdi dayanışma zamanı, şimdi acil yardım zamanı” vurgusu yapıldı.