Birlikten yapılan açıklamada, “Şimdi dayanışma zamanı, şimdi acil yardım zamanı” vurgusu yapıldı.

SON DAKİKA... "Son çocuğumuz gelene kadar her gün uçağımız Adıyaman'a gidecek... "

SON DAKİKA... "Son çocuğumuz gelene kadar her gün uçağımız Adıyaman'a gidecek... "

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