Optik illüzyon, göz ve beynin çalışma şeklini test eder. Optik illüzyonlar sayesinde fark etmediğimiz resimleri algılayabiliriz. Bilişsel yetenekleri test eden optik illüzyonlar arasında yer alan aşağıdaki resimde bulunan farklı hayvanları tespit etmek oldukça zordur. Kısa süre içerisinde tüm hayvanları bulabilen kişilerin yüksek IQ'ya sahip oldukları düşünülüyor.



RESİMDEKİ KAÇ HAYVAN VARDIR?

Tüm hayvanları bulmak için görüntüyü bölümlere ayırın ve hiçbir ipucunu kaçırmayın. Bu optik illüzyonu sonuçlandırmak için tüm beyninizi, mantıksal muhakemenizi, gözlem gücünüzü ve diğer becerilerinizi kullanın.

TÜM HAYVANLARI BULABİLDİNİZ Mİ?

Optik yanılsama, yaratıcılığa dayalı bir düşünme bilmecesidir. Sonuç olarak, her denemede düşünme ve karar verme yeteneğiniz gelişecektir. Beyin oyunu ayrıca problem çözmeye ve eleştirel sezginizi güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Sizin için amaç, resimde gizlenmiş tüm hayvanları bulmaktır. Kolay değil mi? Ancak sadece 13 saniyeniz var.

OPTİK İLLÜZYONUN CEVABI

Açıklamalara göre, resimde 16 hayvan var ve bu IQ testinde yeteneklerinizi test etmek için dürüst olmaya çalışın. 6 adede kadar hayvan resmi görüyorsanız, IQ'nuz ortalama demektir.

7 ila 10 hayvan resmi görüyorsanız IQ'nuz ortalama olarak yüksektir. 11 ila 13 hayvan resmi görüyorsanız, IQ'nuz ortalamanın üzerinde demektir. 14 ila 16 hayvan resmi görürseniz son derece akıllı olduğunuzdan emin olabilirsiniz.