Bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak oldukça faydalı oluyor. Aşağıdaki görselde yer alan zeka oyunu ile hem dikkat ve görsel zekanızı ölçebilir hem de zihin egzersizi yapabilirsiniz. Peki, resimdeki farklı sayıyı 11 saniyede bulabilecek misiniz? Çok zekiyim diyenlerin bile bulmakta zorlanacağı o test ve cevabı haberimizde.

Bu resimde birden fazla 35 sayısı sıralanmış durumda. Ancak sayılardan biri diğerlerinden farklı. Resimde gizli olan sayıyı bulmak için görsel zekanızın ve dikkat seviyenizin çok yüksek olması gerekiyor. Resimde yer alan farklı sayıyı 11 saniye ve daha kısa sürede çözenler üstün zekalı kabul ediliyor.

TESTİN CEVABI