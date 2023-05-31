Alışılmadık bir düşünce veya şeyleri farklı görme perspektifi, optik bir yanılsamanın tespit edilmesine yardımcı olabilir. Keskin gözlem becerileri ve muhakeme mantığı gibi bilişsel yetenekleri değerlendiren psikolojik bir testtir. Optik illüzyonlar beynin işleyişi ve gücü hakkında bilgi verebilir.

5 SANİYEDE BULMANIZ GEREKİYOR

Aşağıda yer alan resimde farklı eylemler gerçekleştiren gizlenmiş tüm yüzleri bulmak için orijinallik ve zeki gözlem yetenekleri dahil olmak üzere zihinsel yeteneklerinizi kullanmalısınız. Tüm yüzleri bulabilmek için 5 saniye zamanınız vardır.

Optik İllüzyon, bir odanın veya tek bir karenin düzgün olmayan şekilde bölünmüş bir görüntüsünü gösterir. Ve senin görevin resimde gizlenmiş tüm yüzleri bulmak. Şimdi görüntüyü bölümlere ayırın ve hiçbir ipucunu kaçırmayın. Bu optik illüzyonu sonuçlandırmak için tüm beyninizi, mantıksal muhakemenizi, gözlem gücünüzü ve diğer becerilerinizi kullanın.

Hâlâ cevap bulmakta zorlanıyorsanız, tüm gizli yüzleri görmek için lütfen aşağıdaki resme bakın.