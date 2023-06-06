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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın Toplumcu Demokrat Partisi (TDP)’nin milletvekili adayı Tacan Reynar’ın adaylığını düşürme kararına yönelik değerlendirmelerde bulunan Canaltay, “Tacan Reynar bir hukukçu ve bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu , hukukun ayak altına alınmayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor” dedi.



İptal kararını duyduğunda şaşırdığını dile getiren Canaltay, “Hukuk camiasının önde gelen isimlerinden birisi ile görüşme yaptım ve YSK bir itiraz olduğu zaman dosyayı incelemeye alıyor. Siz bütün dosyayı tamamlayıp başvurduğunuz zaman burada herhangi bir sorun yok. Ama birisi itiraz ediyor ve 3 yıldır bu ülkede kalmıyor, sayın Reynar bunu biliyor olması lazımdı. Şimdi itirazın edilmesi ve YSK'nın bu şekilde suçlanması bana göre hukuk devletine bir zarardır. Bunun başka yollarla araştırılması lazım. Bu itirazı yapmak Meriç Beye kalmaması lazımdı”diye konuştu.

Geçmişte uzun dönem yurt dışında kalmış ve günümüzde belirli mevkilere gelmiş kişiler olduğuna işaret eden Canaltay, “Demek ki burada bazı yasal değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Çünkü şikayet yapılmadan YSK itiraz edemiyorsa orada da bir eksiklik vardır” ifadelerini kullandı.

“ÖZERSAY ÇUVALDIZI ÖNCE KENDİNE BATIRSIN”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sine-i millet kararını ve açıklamalarını eleştiren Canaltay, şu ifadelere yer verdi: “Seçime gitmemize neden olan arkadaşımız biraz fazla konuşuyor ama insan önce çuvaldızı kendine batırmalıdır. Çok konuştuğunuz zaman suçlarınız azalmıyor. Çok konuşarak bu toplumun hafızası ile oynayamazsınız. Dışarıdan gazel okumak kolay. Onun için keşke önce mecliste kalıp ve söylediklerini mecliste savunsaydı. Toplum içinde bu kadar işkence olmasaydı.”

“ALİ BAŞMAN KADAR GÜÇLÜ ADAY YOK”

25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde UBP’nin milletvekili adayı Ali Başman’ın kazanması ile vekil sayısını 25’e yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Canaltay, “Seçimde bende 25'inde 25 olacağız. Ali Bey kadar güçlü bir aday yok. UBP'nin tabanı, örgütsel yapısı gerçekten bu ülkede en iyi örgütlenmiş parti olarak var oldu. Motivasyonumuz ve güçlü yapımız ile bu seçimi kesin alacağız” dedi.

UBP BAŞMAN’IN ARKASINDA

Ali Başman üzerinde parti içinde bir bütünlük olduğunun altını çizen Canaltay, aksi söylemlerin ise her dönem ortaya çıktığını belirtti. Söz konusu olumsuz söylemlerle UBP’nin güçlü yapısına kurt sokmaya ve insanların kafasını bulandırmaya çalıştıklarını dile getiren Canaltay, “Zaten bu bilinçle olan arkadaşlarımız varsa da üzücüdür. UBP, kişisel değil, KKTC için var olmuş, yaratılmış ve önümüzü açmak için giden bir partidir. Kızgınlıklar bir yere bırakılır ve UBP sahada toparlana toparlana sandığa gider” diye konuştu.

“30 VEKİLLE MECLİSİ SÜRDÜRMEK DAHA İYİ”

Başman’ın kazanması ile koalisyon ortaklığında bir değişiklik olur mu sorusu üzerine Canaltay, “30 vekille bir meclisi sürdürmek bana göre daha iyidir. Bakanlık değişir mi, koalisyon ortaklarından biri gider mi bunlar şu anki tartışmalarımız değildir. 25'ine kadar göstereceğimiz performans çok önemli. Önce seçimi kazanalım, diğer konuların ise hepsinin başbakanın uhtesindedir” yanıtını verdi.

“SİYASETİN KISIR ÇATIŞMALARI İÇERİSİNDE GİRMEMELİYİZ”

Partinin kurultay çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Canaltay, şunları kaydetti: “Kurultay için önümüzde çok uzun bir zaman var. Biz bu tartışmalara hiçbir şekilde girmek istemiyoruz. İster kurultay çoklu olsun ister tekli olsun. Biz siyasiler olarak bu ülkenin önünü açacak projelere, yasalara odaklanmamız lazım. Çünkü bu söylemlerle ülkemiz çok zaman kaybediyor, ekonomik olarak büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönemdeyiz. Farklı alanlarda sıkıntılar yaşanırken hala siyasetin kısır çatışmaları içerisine girmek bana göre doğru değil.”

“VERGİ MATRAHLARI ARTACAK”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Canaltay, bazı yasaların yaz dönemine kaldığına işaret etti. Canaltay, suç gelirleri ve şans oyunları yasasıyla ilgili düzenlemelerde vergi matrahlarındaki gelirlerin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Komitenin Türkiye temaslarına da değinen Canaltay, oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Cevdet Yılmaz’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesiyle ilgilide değerlendirmelerde bulunan Canaltay, sevinçle karşıladıklarını belirterek “Sayın Fuat Oktay’ın yerine yine KKTC’yi bilen, KKTC’nin bütçesini bilen bir isimin gelmesi bizim için elbette çok iyi” dedi.