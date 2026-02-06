Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Görkem Gök mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’nda Kale 8 X-ray cihazından geçerek KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. 3 Şubat tarihinde zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydeden polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve merminin balistik incelemeye gönderildiğini ancak uzman raporunun henüz çıkmadığını belirterek 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.