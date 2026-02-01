Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında dört ilde İstanbul merkezli yeni bir operasyon yapıldı.

SUÇLAMA UYUŞTURUCU KULLANMAK VE UYUŞTURUCU TEMİNİ

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alındı.

SUÇLAMA UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TEMİN ETMEK

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin etmek suçlamaları yöneltildi.

Gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı. Şüphelilerin tamamına yurt dışı çıkış yasağı kondu.

FENOMENLERE YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

O isimler şöyle: Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli “Ebo” lakaplı İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.

Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında son olarak tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek başvuru yapmıştı.

Bir diğer sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.