Daha önce birçok kez Türkiye'ye gelen ve verdiği konserlerle herkesi kendisine hayran bırakan Rihanna'dan bir sürpriz daha geldi. Geçen gün dünyaca ünlü menajer Mani Nordine, özel davetli olarak İstanbul'a geldi.

Lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen ünlü menajer, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü menajerin Türkiye'ye neden geldiği de ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, bir süredir İstanbul'da görüşme halinde olan Nordine, Rihanna'yı İstanbul'a getirecek. Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı, şubat ayında özel bir organizasyonda yer alacak.

Yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında konser veren Rihanna, müthiş bir konsere imza atmış ve binlerce kişi dünyaca ünlü yıldızı dinlemeye gitmişti.

Bir süre İstanbul'da kalacak ünlü menajer Mani Nordine, yoğun bir şekilde görüşmeler yapacak.