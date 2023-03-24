Rihanna'ya evlenme teklifi etme gerekçesiyle Rihanna'nın Los Angeles Beverly Hills’teki evine giren kimliği belirsiz bir kişi tutuklandı.

Adı açıklanmayan bir adam, ünlü şarkıcının evine gelip içeri girmek için hareketlenince evdeki personel hemen yardım çağırdı. Habertürk’ün aktardığına göre Rihanna'nın evinin çevresi bir anda sayısız polis arabası ve etrafta koşturan polis memurlarıyla doldu.

Rihanna'nın basın sözcüleri şarkıcının bu panik anlarında evde olup olmadığıyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak aynı gün, gündüz saatlerinde alışverişte görüntülenen Rihanna’nın büyük ihtimalle evde olmadığı düşünülüyor.

Polisler tarafından sorgulanan adamın üzerinde silah taşımadığı ve eve fiili olarak girip bir suç işlemediği için daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

EVLENME TEKLİFİ ETMEK İÇİN GELDİ

Polis yetkilileri kırmızı bir sweatshirt ve siyah eşofman giyen 20’li yaşlardaki adamın eve Rihanna’ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını açıkladı. Yetkililer eve acil şekilde yetişince adamın Rihanna’nın evinin sadece garaj girişine kadar ilerleyebildiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Öte yandan, bu Rihanna'nın başına gelen ikinci benzer durum. 2018’de de adı Eduardo Leon olarak açıklanan bir hayranı aynı şekilde şarkıcının evine girmeye çalışmış, yine evdeki yardımcıların hızlı davranarak polisi araması üzerine tutuklanmıştı. Evin dışında 12 saat beklediğini ve Rihanna ile cinsel birliktelik yaşamak için oraya gittiği açıklayan takıntılı hayranı şarkıcıya büyük korku yaşatmıştı.