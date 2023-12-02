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Yaklaşık 100 kişilik ekiple devam eden jandarma arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramalara Sahil Güvenlik, botlarla denizden, helikopterle de havadan destek veriyor.

Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor.

Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki bulundu.

AFAD ve polis ekipleri, Bekar’ın sahile inmiş olabileceği ihtimali üzerine, bölgede çalışma yaptı.

Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için gittiği sahilde kayboldu.

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