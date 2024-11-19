Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Çayeli’nde gece boyu sağanak etkili olurken Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu.

BİR CAN KAYBI

İlk belirlemelere göre evlerden birinde toprak yığını altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin Yakup Ali Bayraktar (35) olduğu ortaya çıktı.

Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar’ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, NTV canlı yanında afete ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın yağmur ile ilgili uyarı verdiğini ve suya doyan toprağın 4,7'lik depremden sonra hareketlendirdiğini dile getiren Çiftçi, "2'inci katlı bir binanın arkasından yumuşak toprak kayarak evin içerisine girip ön cephesinden dışarı çıkıyor. Evin içerisindeki iki kişi kurtarılıyor. Başka kattaki bir kişi hayatını kaybetti." dedi.

Binanın tahliye edildiğini açıklayan Çiftçi, "Yağmur yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerekli önlemler alınıyor. Aynı noktada değil ancak farklı noktalarda da yeni riskler ortaya çıkabilir." dedi.

Tahliye edilen riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler, bölgede tıkanan mazgalları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.