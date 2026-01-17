Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kombos, Avrupa Komisyonu Üyeleri Kurulu'nun Yeşil Hattı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta görülenlerin Ukrayna meselesiyle karşılaştırılabilir olduğunu öne sürdü.

Habere göre Kombos, RİK’e yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs meselesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı gölgede bırakmayacağını, ancak "yok sayılacak ve önemli olmayan bir şey olarak değerlendirilecek bir mesele olmadığını" vurguladı.

Gazete, Avrupa Komisyonu Üyeler Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın başlangıcı vesilesiyle dün sabah Lefkoşa Surlariçi bölgesi ile Yeşil Hattı ziyaret ettiklerini yazdı.

Heyetin, Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ve diğer Bakanlar Kurulu üyeleri eşliğinde, Rum Enformasyon Dairesi’nin “Türk işgali” ile ilgili fotoğraf sergisini gezdiğini kaydeden gazete, turun öğrencilerin verdiği konserin dinlenmesiyle sona erdiğini belirtti.

Gazete, Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Komiser Kostas Kadis’in, Yeşil Hat geçişinin meslektaşlarının zihninde çok güçlü bir şekilde yer ettiğini ve Kıbrıs'ta neler olup bittiğini, “bölünmüş bir vatanda” yaşamanın ne anlama geldiğini, bir Avrupa ülkesinin “bölünmüş bir başkente” sahip olmasının ne anlama geldiğini pratikte görme şansı bulduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Kadis, Komisyon üyelerinin gördükleri fotoğraflar aracılığıyla Kıbrıs Helenizmi’nin ve genel olarak “Kıbrıs'ın dramını” yaşadıklarını ifade etti.

Gazete, Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizmden Sorumlu Avrupa Komiseri Apostolos Cicikostas’ın ise, Rum Hükümeti’ni ve AB Dönem Başkanlığı’nı, Komisyon Üyeleri Kurulu’nu Yeşil Hattı ziyaret etmeye getirmeyi seçtikleri için tebrik ettiğini yazdı.

Habere göre Cicikostas, bunun iki nedeni olduğunu; birincisinin, Kıbrıs için adil ve sürdürülebilir bir çözüm elde edene kadar herkesin mücadele edeceğine dair güçlü bir mesaj göndermek, diğerininse 2026 yılında bile, AB’nin hala işgal altında olan bir üye devleti olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Cicikostas, Komisyon üyelerinin tur sırasında gördüklerinin, AB'nin Kıbrıs sorununu çözmek için daha fazla baskı uygulamasına yardımcı olacağına inandığını; çünkü onlarla konuşurken, kimsenin sorunun bu denli büyük olduğunu bilmediğini kaydetti.

Haberde, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in de perşembe günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile birlikte Yeşil Hattı ziyaret ettiği ve elde edilen bilgilere göre kendisine, Yeşil Hat ziyaretinin oldukça aydınlatıcı olduğunu söylediği belirtildi.

-Alman Milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta

Bu arada, Haravgi gazetesi de Almanya Meclisi’nin Avrupa Birliği İşleri Komisyonundan bir heyetin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı programını ve önceliklerini ele almak üzere Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete, Rum ve Alman milletvekilleri arasındaki yakın temaslarla düzenli istişarelerin büyük önem arz ettiğini ve bu ziyaretle, iki ülke arasında halihazırda mükemmel olan ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Habere göre heyette, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Johannes Schraps (heyet lideri), Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) grubundan David Preisendanz ve Alexander Radwan, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Pierre Lamely, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN'den (Yeşiller) Julian Joswig ve Die Linke'den (Sol Parti) Janina Böttger yer alıyor.

Haberde, heyetin Rum Meclisi Dışişleri Komitesi, Avrupa İşleri Genel Sekreteri Büyükelçi Haris Hristodulidu ve Maliye Bakanlığı Uyum Politikası ve Çok Yıllık Mali Çerçeve Müdürlüğü Kalkınma Sorumlusu Evgenios Epaminondas ile görüşeceği belirtildi.