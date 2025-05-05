Politis gazetesi “304 ‘Altın’ Pasaportlu 88 Sahtekar” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, 304 “altın pasaportun” 88’inin sahte yatırımcılara, 216’sının da bu yatırımcıların ailelerine verildiğini yazdı.

Gazete, 112 kişiye daha (33 yatırımcı ve ailelerinden 79 kişi) verilen “altın pasaportların” iptali için de prosedürlerin tamamlandığını ve vatandaşlıktan çıkarılarak kimlik ve pasaportlarının iptal edilmesi için talimat verildiğini kaydetti.

304 “altın pasaportun” yalan beyan, hile ve önemli gerçeklerin gizlenmesiyle alındığının tespit edildiğini belirten gazete, bu kişiler aleyhinde ülkelerinde ciddi suçlardan cezai kovuşturma bulunduğunu yazdı.

Haberde, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis döneminde başlatılan “Kıbrıs Yatırım Programı”nın 2020 yılının kasım ayında iptal edildiği de anımsatıldı.