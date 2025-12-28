“Kathimerini” gazetesi Avrupa Yatırım Bankasının altı yılın ardından Türkiye’ye geri döneceğini yazdı.

Gazete, 2026 yılı içerisinde bazı geliştirme projeleriyle ilgili imzalar atılacağını kaydetti. Bunların, Türkiye’nin tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’i içerisindeki "yasadışı" eylemleri nedeniyle 2019 yılından bu yana dondurulan projeler olduğu belirtildi.

Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye’ye dönmesinin bir kez daha Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunundan bağımsız bir şekilde geliştiğinin göstergesi olduğu kaydedildi.