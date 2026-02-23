Cyprus Mail’in haberine göre, Livadia ve Oroklini'deki işletmelerde doğrulanan vakaların ardından şap hastalığına karşı önleyici tedbirler, Aradippou, Athienou, Livadia ve Dromolaxia-Meneou'daki hayvancılık birimlerinde artırılıyor.

Aradippou Belediye Başkanı Christodoulos Partou, Aradippou ve Troulloi'deki hayvancılık alanlarını ziyaret ettikten sonra Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, planlanan yedi dezenfeksiyon tankından ikisinin Pazartesi itibariyle tamamlandığını söyledi.



Partou “Çiftçilerin gün içinde gerekli dezenfektan solüsyonlarını tanklara yerleştirmeleri ve böylece işletmelerine giden tüm araçların bu tanklardan geçmesinin sağlanması bekleniyor” dedi.



Partou, iki hayvancılık bölgesinin birden fazla giriş noktasına sahip olması nedeniyle, çiftçilerin yedi belirlenmiş noktadan giriş ve çıkış yapmalarını sağlamak için bazı yolların zaten kapatıldığını da sözlerine ekledi.



Yetkilinin açıklamasına göre, dezenfeksiyon tanklarının kurulmasının mümkün olmadığı yerlerde, devlet, Av Hizmetleri yetkilileriyle işbirliği içinde, hayvancılık alanlarına giren araçlara ilaçlama yapıyor .



Troulloi'deki hayvan çiftliklerine yaptığı ziyarete değinen belediye başkanı, oradaki zorluğun, çiftliklerin toplumun farklı bölgelerine dağınık halde bulunmasından kaynaklandığını ve bu durumun yol kapatmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Bununla birlikte, çiftçilerin işletmelerini ve hayvanlarını korumak için gerekli adımları attıklarını ve ek önlemlerin gerekip gerekmediği konusunda veterinerlik hizmetlerinden daha fazla bilgi beklediklerini söyledi.



Athienou Belediye Başkanı Kyriakos Kareklas, belediyenin 30 hayvancılık biriminde alınan önlemlerin ardından durumu incelemek üzere Athienou sığır yetiştiricileri derneği başkanıyla birlikte hayvancılık bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.

Kareklas “Alınan önlemler arasında, birimlere giren araçlar için dezenfektan emdirilmiş paspasların yerleştirilmesi ve araçlara dezenfektan püskürtmek için personelin bulundurulması yer alıyor” dedi.



Hayvan barınağına giden 20 erişim yolundan 14'ü kapatıldı

Öte yandan hayvan barınağına giden 20 erişim yolundan 14'ü kapatıldı ; ayrıca araçların geçişi ve lastiklerinin dezenfekte edilmesi için altı adet dezenfeksiyon tankı inşa edilecek.



Dromolaxia-Meneou'da, belediye başkan yardımcısı Kyriakos Sotiriou, çiftçiler tarafından satın alınan dezenfektan emdirilmiş paspasların Pazar günü yollara yerleştirildiğini söyledi. Belediye, paspasların sürekli ıslak kalmasını sağlamak için bir su tankeri ve hayvan otlatma alanına giden toprak yolları ve yan yolları kapatmak için koniler sağladı.

Belediye müfettişinin, çiftçilerle işbirliği içinde, dezenfeksiyon tanklarının yerleştirilebilmesi için Pazartesi günü tüm giriş ve çıkış noktalarını kayıt altına alacağını da sözlerine ekledi. Su depolarının yapımına Salı sabahı başlanacak , kalan erişim yolları ise kapatılacak.



Livadia Belediye Başkan Yardımcısı Marios Armenis, belediyenin hayvan barınağının etrafını çevrelemek için ekipman, gece kullanımı için güneş enerjili aydınlatma ve gerektiğinde kullanılmak üzere büyük bir ilaçlama makinesi de dahil olmak üzere destek hizmetleri sunduğunu söyledi.



Bölge veteriner hekimiyle günlük iletişim halinde olduklarını da sözlerine ekledi. Bu arada, Larnaka bölge yönetimi, Livadia ve Oroklini belediye bölgelerinde şap hastalığı vakalarının doğrulanmasının ardından, Pazartesi gününden itibaren bölgedeki yedi Yeşil Noktanın faaliyetlerini askıya aldı.