Söz konusu şahsın Limasol’da bir yerleşim yerinde aracıyla ilerlerken çıkmaz sokağa girdiğini yazan Alithia, şahsın çıkmaz sokağa girmesinin ardından bölgede ateş başında toplanan maskeli şahısların saldırısına uğradığını kaydetti.

Maskeli şahısların ilk önce şahsın kullandığı araca çatapat attıklarını, daha sonra ise söz konusu şahıs kaçmaya çalışırken araca taş fırlattıklarını yazan gazete, şahsın daha sonra yan yolda arabasını durdurarak olay yerinden kaçtığını ve polise haber verdiğini kaydetti.

Olay sonucunda şahsın aracında maddi hasar meydana gelirken, polisin zanlıların tespiti için araştırma başlattığı belirtildi.