Haberi “UNFICYP (Kıbrıs’taki BM Barış Gücü) İçin Tehlike… Likidite Olmadığı İçin Holguin’i Henüz İlan Etmedi… Trump’ın Kesinti Politikası Yüzünden BM Ekonomik Bunalım” başlığıyla manşete çeken gazete bir BM kaynağından edindiği bilgilere dayanarak birkaç gün önce sadece Holguin’in kişisel sözleşmesi için ödenek sağlandığını yazdı.

“Şimdilik, Holguin’in personeli, ofisinin çalışması, yardımcıları ve hatta teknik destek için mali kaynak olmadığına işaret eden gazeteye göre aynı kaynak “finansman sağlanırsa Holguin’in atamasının her an ilan edilebileceğini” söyledi.

Gazete Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün de “siyasi karar olmadan, ekonomik kısıntı ile sessiz sedasız, siyasi indirgendiğini, ağustos ayına kadar işleyişinin asgaride tutulması direktifi ile, Genel Sekreter’in İyi Niyet Misyonu ofisinde bu yıl sadece personelinin yüzde 20’sinin görev yapmakta olduğu bilgisini verdi. Bu durumun, Trump’ın genel politikası çerçevesinde ortaya çıkan finans sorunu nedeniyle BM’de, dünya çağındaki misyonları açısından hakim olan likidite durumunu gözler önüne serdiğine işaret etti.

Habere göre aynı BM kaynağı durumun, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nü de etkileme ihtimalinden kaygı belirterek “Gücün henüz doğrudan etkilenmemiş olmasına rağmen, yakında orada da sorun çıkacağından korkuyorum. Gücün mevcut şeklinde ve büyüklüğünde tutulamayacağı kadar kesintiye gidilebilir. Belki Gücün, gözlemci gücüne dönüştürülmesi ve/veya çekilmesi konuşulmaya başlar.” dedi.

Gazete “BM’nin Kıbrıs sürecini siyasi açıdan desteklemeye devam ettiğini ancak yönetim olanaklarının ve Ada’daki varlığını sürdürmesinin şüpheli olduğunu” yazdı. Holguin yakında görevini üstlenmez ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü zafiyet sürecine girerse Kıbrıs müzakere sürecinin “anlaşmazlıktan değil kurumsal uyumsuzluk yüzünden riske gireceğini” belirterek şunları ekledi.

“Holguin’in aktifleştirilememesi ve UNFICYP ile ilgili riskler örgütün Ada’daki ağırlığında benzeri görülmemiş bir gerilemeye işaret ediyor. Kıbrıs sorunu yalnız müzakerelerdeki gelişmeler değil, destek mekanizmalarının dağılması riski altında.”

-“Menelau: 'Holguin’in Genel Sekreter’in Kişisel Temsilci atanmasını onayladık'”

Politis’in “Kıbrıs Rum Tarafı Holguin’in Atanmasını Onayladı… Kıbrıslı Rum Müzakereciden İlk Resmi Açıklama” başlıklı haberine göre Rum Müzakereci Menelaos Menelau Rum tarafının Maria Angela Holguin’in Genel Sekreter’in kişisel temsilcisi olarak atanmasını onayladığını açıkladı.

Menelau Politis Radyosu’na yaptığı açıklamada Holguin’in bu görevi kabul etmek için şartlar koştuğu bilgilerini de yalanladı ve “atanmasının, çok yakında, ilgili sözleşmenin BM Genle Sekreterliği’nde imzalanması prosedürü tamamlandığında açıklanacağını” söyledi.

Menelau ihtilaflı (Kiracıköy-Gaziler ve Eerenköy) yeni geçiş noktaları konusuna değinirken “zorluklara rağmen görüşmenin devam ettiğini, iki taraf arasında barikatların açılması konusunda bir anlaşmanın, önümüzdeki Cenevre için bir ön şart olmadığını” söyledi. Buna rağmen temmuza kadar kararlara somut sonuçlar eşlik etmesi düşüncesinde olduğunu belirten Menelau “Barikatlar konusunda anlaşma sağlanması önemli bir etki olur. Aynı şey Cenevre’nin diğer uzlaşılmış konuları için de geçerli.” dedi.

Menelau Türkiye ile Yunanistan arasındaki son gerilimler de yorumladı ve geniş jeopolitik gelişmelerin Kıbrıs sorununu doğrudan etkilediğini söyledi. Menelau “Türkiye-AB ilişkilerinin süreci ve Ankara’nın tavrı kritik unsurlar. Bütün müdahillerin, özellikle de Türkiye’nin siyasi iradesi ilerleyip ilerleyemediğimizi belirleyecek.” ifadesini kullandı.

-“Letimbiotis: ‘Stewart Kıbrıs Türk tarafına da yönelip ondan da olumlu cevap alsın'”

Fileleftheros Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın önemli ilerleme adımları atılması gerektiği öğüdüne, temmuzdaki (Cenevre) gayriresmi konferanstan sonra doğrudan müzakerelere girmeye hazır olduğu cevabını verdiğini yazdı.

Gazete Rum yönetiminin “bu yaklaşımı ile Stewart’a, Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerleyebilmesi için Kıbrıs Türk tarafına da yönelip ondan da olumlu cevap alması yönünde mesaj verdiği” yorumunu yaptı.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis RİK’e yaptığı açıklamada “öteki tarafta da temmuzdaki çok taraflı görüşmeden sonra müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde samimi bir irade varsa” ifadesini kullandı ve Rum tarafının, “yeni gayriresmi görüşmeden hemen sonra doğrudan müzakerelere ilerlemeye hazır olduğunu” öne sürdü.

-"Stewart: "Dağa doğru adım atmaya başladık ama daha dağda değiliz"

Gazete Colin Stewart’ın çarşamba gecesi düzenlenen bir etkinlikte Kıbrıs sorununun mevcut durumuna değinirken Cenevre sonuçlarının önemli adım olduğuna inanç belirterek, temmuz ayına kadar biraz öze girilmeye başlanması gerektiğine dikkat çekti. Stewart “Henüz çözümden söz etmiyoruz. Olumlu bir andayız. Yıllar süren durağanlıktan sonra, şimdi dağa doğru adım atmaya başladık, bunu kutlamalıyız. Ancak yanılgıya kapılmayalım. Henüz dağda değiliz.” ifadelerini kullandı.

“Cenevre’de mart ayında gerçekleştirilen gayriresmi genişletilmiş görüşmeye garantörlerin de katıldığını, bu nedenle yeni bir aşamada olunduğunun söylenebileceğini” belirten Stewart “şimdi, 2017’de olmayan bir taahhüt olduğunu” kaydetti.

Stewart 2017’nin “büyük bir hayal kırıklığı olduğunu, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının ihanete uğramış hissettiğini” kaydetti ve “halen, karşılıklı kabul edilecek bir ilerleme yöntemi için kapının kapanmadığı mesajları da aldıklarını söyledi. Stewart 3 yıldan uzun süredir Kıbrıs Türk tarafından ve Türkiye’den kapının, herkesin kabul edeceği bir hal çaresine kapalı olmadığını işittiğini kaydetti. Geçmişin hayal kırıklıklarından ve güven eksikliği yüzünden her iki tarafın tezlerinde belirsizlik olduğuna işaret eden Stewart “Kapı çözüme kapalı değil ama zaman bitiyor” ifadesini kullandı. Coiln Stewart Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in zaman tükeniyor dediğini işitmekten mutlu olduğunu söyledi “Ancak bu kapının daha uzun yıllar açık kalacağını zannetmiyorum.” uyarısında bulundu.