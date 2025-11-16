Rum basını Türkiye’nin Kıbrıs’ta, halen uluslararası düzeyde ülkeler arasında işlemekte olan bir model olan iki devletin İş Birliği Konseyi oluşturmak istediğini öne sürdü.

Haberi “İş Birliği Konseyi’yle İlgili Türk Modeli… Erdoğan Oyunu Belirledi, Erdoğan İlerliyor” başlığıyla manşetten, “Ankara İki Devletin ‘İş Birliği Konseyi’ni İstiyor” başlığıyla iç sayfasından veren gazete bu modelin Ada’nın tamamını ilgilendiren ana konular ve ortak çıkar konularında en üst düzeyde işleyeceğini yazdı.

Bu modelin açıkça, iki ayrı yönetim, iki devlet arasında gevşek bir ilişki öngördüğünü yazan gazete Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımların ön hazırlık görüşmeleri sırasında sunulması beklenen bu fikrin zamanın gereği ve şekillenen olguların gereği olarak ortaya konulmakta olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs sorunundaki her türlü görüşmenin yapılacağı alanı ön şartlar koşarak, çok önceden belirlediği ve ilk resmi yurtdışı ziyareti çerçevesinde Ankara’da görüştüğü Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sunduğu belirtilen haberde Erhürman’ın da egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınması talebini yineleyerek yan yana birlikte var olmaktan söz ettiği hatırlatıldı.

Gazete Erdoğan’ın iki devlet çözümü ve federasyon arasında hareket eden söylem ve perde gerisi yöntemlerinin, daha çok iki devletçik arasında gevşek bir ilişki, gevşek bir bağ anlattığını yazdı. İş Birliği Konseyi’nin iki devletin özerk ve egemen işleyişini etkilemeden bir koordinasyon politika uygulama organı olarak faaliyet göstereceğini ekledi.

Türkiye'nin bu şekilde, kontrol etme hedefine ulaşmayı hedeflediğini savunan gazete Ada’nın doğal kaynakları, doğal gaz, su kaynakları ve hava sahası üzerinde söz ve rol sahibi olmak istediğini öne sürdüğü Türkiye’nin bu model ile ana amacının Türk askerinin Ada’da kalıcı varlığını sağlamak olduğu görüşünü de ortaya koydu.