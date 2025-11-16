Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında sağlık alanındaki yetersizliklere dikkat çekti. Sendika, sağlık bütçesinde en yüksek artışın yurt içi sevk kaleminde yapılmasının, kamusal sağlık altyapısını güçlendirmek yerine kaynakların özel sektöre aktarılmasının göstergesi olduğunu belirtti.

Tıp-İş, 2024 Ocak ayında açılacağı duyurulan Girne Devlet Hastanesi’nin hâlâ tamamlanmadığını ve 15 Kasım 2025’te açılacağı ilan edilen Güzelyurt Hastanesi’nin kısmen dahi hizmete giremediğini vurguladı. Sendika, “Binayı açmak hizmete geçmek demek değildir; planı yapılmamış, personeli yetiştirilmemiş, donanımı sağlanmamış ve cihazı olmayan bir bina sağlık hizmeti sunamaz” uyarısında bulundu.

Sendika ayrıca hastanelerdeki MR cihazlarının 10 yılı aşkın süredir kullanıldığını, birçok spesifik çekimde yetersiz kaldığını ve hasta güvenliği ile sağlık sisteminin verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtti. Mağusa’ya alınacağı söylenen anjiyo cihazı ve kurulması planlanan anjiyografi merkezi ile ilgili de herhangi bir şeffaf açıklama yapılmadığını ifade etti.

Tıp-İş, sağlık hizmetlerinin reklam kampanyası değil, planlama, bütçe, şeffaflık ve liyakat gerektiren bilimsel bir iş olduğunu belirterek, “Halkın sağlığı sizin siyasi geleceğinizden daha değerlidir” mesajını verdi. Sendika, süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğini açıkladı.