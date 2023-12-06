Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı ve DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis, dünkü komite toplantısında yaptığı konuşmada, kereste ticaretinin “Kıbrıs’ın yasal ve yasal olmayan havalimanlarından” da yapıldığını kaydetti. Hacıyannis, Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden kereste ithal edildiğini ve farklı standartlara sahip bu kerestelerin, Yunan kerestesi adıyla Güney Kıbrıs’a girdiğini söyledi.

Habere göre, Hacıyannis, Rum Hükümeti’nin, kerestelerin kalitesinin garanti altına alması için Yunan makamları nezdinde girişim yapması gerektiğini belirtti.

Hacıyannis, komite tarafından Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Dairesi’ne, ithal kerestelerin denetlenmesi için mektup göndereceğini ifade etti.