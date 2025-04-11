Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, ilgili komitede yaptığı suçlamada Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Rum’a ait emlak ofisinin KKTC’deki (İskele ve Girne) emlak ofisleriyle iş birliği yaptığı suçlamasında bulunan Kinegiros, konuyla ilgili olarak polise şikâyette bulunulduğunu ve konunun araştırıldığını söyledi.

Kinegioros Güney Kıbrıs’taki emlakçılar kayıt konseyi müfettişlerinin KKTC’ye giderek konuyu araştırdıklarını ve kendisinin ifade ettiği şeyleri teyit ettiğini de ifade etti.

KKTC’deki emlak ofisleriyle iş birliği yaptığından söz edilen emlakçı ve Rum emlakçılar birliği başkanı Hristos Nikolau ise açıklamasında KKTC’de faaliyette bulunduğuna dair suçlamaları reddederek, Kinegiros’un iddialarının kendisine zarar verme amacı taşıdığını sözlerine ekledi.