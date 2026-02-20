Politis “Ay Demet Barikatı… Üçüncü Şerit, Aynı Kuyruk, Aynı Sıkıntı” başlıklı haberinde, yeni eklenen şeridin sürekli açık olmadığını, yoğunluk olduğuna kanaat getirilen zamanlarda devreye sokulduğunu, bunun da birkaç dakikada 1 kilometreye varan uzun kuyruklar oluştuğuna dikkat çekti.

Gazete, görüştüğü yetkili bir kaynağa dayanarak, kara kapısının Güney Kıbrıs’taki bölümünde, personel kabinlerinde sürekli görevli bulunmadığını ancak personel bulunduğunu ve ihtiyaç halinde derhal devreye sokulduğunu yazdı.

Habere göre, aynı kaynak çalışma saatleri planlamasının hatalı olduğunu gördüklerini, personelin belirtilen saatte göreve başladığında trafik olmadığını ancak birkaç dakika içerisinde bir kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştuğunu belirlediklerini söyledi. Sıkıntının özellikle hafta sonlarında ve tatillerde oluştuğuna işaret eden kaynak, durumu yetkili birime ilettiklerini ve gözden geçirileceği bilgisini aldıklarını aktardı.

Kapıdan geçiş yapanlardan aldığı şikayetlerine de yer veren gazete, yoğunluğun özellikle sabah saatlerinde ve 15.00’ten sonra yaşandığını, Kıbrıslı Türklerin ise kimlik kontrollerinin süresinden ve gecikmelerden şikayetçi olduğunu belirtti. Bu durumu aktaran kaynağın ise “detaylı kontrolün sadece Kıbrıslı Türklere yapılmadığı” cevabını verdiğini yazdı.