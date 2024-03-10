Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol etmediği bölgelerde” ilk defa, KKTC’de daimi olarak ikamet eden Rusların oy kullanabilmesi için sandık kurduğunu öne sürdü.

Gazete, KKTC’deki “iyi bilgilendirilmiş kaynaklara” göre, KKTC’de daimi olarak ikamet eden Rusların sayısının 50 bine dayandığını ve seçim için, yaklaşık 10 bin Rus’un (KKTC’de yaşayanların yüzde 15-20’si) oy kullandığının düşünüldüğünü iddia etti.

Güney Kıbrıs’ta da aynı tarihlerde, Rusya’daki seçim için sandık kurulduğunu kaydeden gazete, 15-17 Mart tarihlerinde de yeniden sandık kurulacağını ve KKTC’dekine benzer oranda katılım beklendiğini yazdı.