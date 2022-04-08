13 Yaşında uyuşturucu bağımlısı!

Fileleftheros’un haberine göre Limasol’da, hırsızlıktan tutuklanan 17 yaşındaki kızın kanında uyuşturucu bulunmasının ardından önceki gün de evinde fenalaşması üzerine annesi tarafından hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki kızın Crystal Ice türü uyuşturucu kullandığı saptandı. Polisin kızın 15 yaşındaki ablasını sorgulaması üzerinde iki kız kardeşin uyuşturucu kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

Öte yandan Alithia, Rum Polisi Narkotikle Mücadele Birimi’nin, 2021’de toplam 241 kilo Hint keneviri, 5 kilo kokain, 3 kilo metamfetamin türü uyuşturucu yanında daha az miktarlarda diğer çeşitli türlerini ele geçirdiğini yazdı.