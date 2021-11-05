Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta hastanede tedavi gören 2 yaşındaki bir erkek çocuğunun, dünyada nadir görülen bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden dün sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Kasım 2021 Cuma 13:02
1409 Okunma
2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
banner108

Çocuğun geçen cumartesi günü ateşinin çıkmasının ardından Makarios Hastanesi’ne yatırıldığını ve durumunun gittikçe kötüleştiğini yazan Haravgi  gazetesi, çocukta dünyada oldukça nadir görülen ve 3 yaş altı çocuklarda rastlanan “HHV 6” isimli bir virüsün neden olduğu komplikasyonlar ortaya çıktığını ve “viral ensefalit” yüzünden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rum tarafında hayatını kaybeden çocuğun, bu virüse bağlı olarak dünyada hayatını kaybeden 3’üncü çocuk olduğunu vurgulayan gazete, çocuğun bu virüsten dolayı hayatını kaybettiğini İsrail’den bir doktorun da doğruladığını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısBebekÖLÜM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm
Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm
Güney Kıbrıs'ta 112 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 112 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta korona virüste son durum!
Güney Kıbrıs'ta korona virüste son durum!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim